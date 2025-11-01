Buurman hoort inbrekers in parfumerie, die schrikken en laten buit achter

Een buurtbewoner heeft vrijdagnacht voorkomen dat inbrekers ervandoor konden gaan met dure parfums uit de DA drogisterij& parfumerie Antonius aan de Markt in Hapert. De dieven hadden de glazen pui van de zaak ingeslagen met mokers. De buurtbewoner was wakker geworden van het lawaai en ging poolshoogte nemen. Daarop vluchtten de dieven.

Goed voorbereid

De inbraak leek desondanks goed voorbereid. De inbrekers hadden valse kentekens op hun auto bevestigd en het merk en type van het voertuig waren afgeplakt met tape.

Ze lijken er alleen geen rekening mee te hebben gehouden dat zij tijdens de inbraak weleens gestoord zouden kunnen worden.

Provisorisch hersteld

De politie heeft in de omgeving uitgebreid gezocht naar de inbrekers, maar die werden niet meer gevonden. De politie heeft de buit en de auto van de dieven veiliggesteld. Het ingeslagen raam is provisorisch hersteld. In de loop van de dag doen agenten technisch onderzoek.