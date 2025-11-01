Vrouw hoort inbrekers in parfumerie, die schrikken en laten buit achter

De eigenaresse van DA drogisterij& parfumerie Antonius aan de Markt in Hapert heeft vrijdagnacht voorkomen dat inbrekers ervandoor konden gaan met dure parfums uit haar zaak. De dieven hadden de glazen pui van de zaak ingeslagen met mokers. De eigenaresse was wakker geworden van het lawaai en het alarm en ging poolshoogte nemen. Daarop vluchtten de twee dieven.

De buit lieten de dieven achter op straat, in twee grote tassen. De inbraak leek desondanks goed voorbereid. De inbrekers hadden valse kentekens op hun auto bevestigd en het automerk was afgeplakt met tape.

De politie heeft in de omgeving uitgebreid gezocht naar de inbrekers, maar die werden niet meer gevonden. De politie heeft de buit en de auto van de dieven veiliggesteld.

Zonnebril

De dieven zijn allebei tussen de 1,70 en 1,75 meter lang en hadden vrijdagnacht donkere kleren aan. Een van hen droeg op het moment van de inbraak een pet en een zonnebril. Hij had zwartkleurige Nike's aan, meldt de politie. "Met air onder heel de schoen."

Het ingeslagen raam van de DA-winkel is provisorisch hersteld. In de loop van de zaterdag doen agenten technisch onderzoek.