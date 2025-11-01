Mercedes total loss nadat maaltijdbezorger er hard tegenaan botst

Een Mercedes is vrijdagavond total loss geraakt bij een aanrijding op de Berghemseweg in Oss. De auto werd geraakt door een maaltijdbezorger.

De Mercedes was van een stel dat de auto voor een café had geparkeerd om daar van de avond te gaan genieten.

Schuin op de stoep

Rond kwart over tien ging het mis. De maaltijdbezorger raakte de auto zo hard met zijn bestelbus, dat de Mercedes schuin op de stoep belandde.



De Mercedes kon na de botsing niet meer verder rijden. De bestelbus wel, maar daarvan was de bumper zo beschadigd dat ook die door een bergingsbedrijf werd meegenomen.

Nekklachten

De maaltijdbezorger had na de aanrijding last van zijn nek. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel.



