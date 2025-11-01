Navigatie overslaan

Mercedes total loss nadat maaltijdbezorger er hard tegenaan botst

Vandaag om 06:15 • Aangepast vandaag om 08:30
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
nl
Een Mercedes is vrijdagavond total loss geraakt bij een aanrijding op de Berghemseweg in Oss. De auto werd geraakt door een maaltijdbezorger.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De Mercedes was van een stel dat de auto voor een café had geparkeerd om daar van de avond te gaan genieten.

Schuin op de stoep
Rond kwart over tien ging het mis. De maaltijdbezorger raakte de auto zo hard met zijn bestelbus, dat de Mercedes schuin op de stoep belandde.

De Mercedes kon na de botsing niet meer verder rijden. De bestelbus wel, maar daarvan was de bumper zo beschadigd dat ook die door een bergingsbedrijf werd meegenomen.

Nekklachten
De maaltijdbezorger had na de aanrijding last van zijn nek. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!