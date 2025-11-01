Twee tieners naar HALT, hadden iets bij zich dat sterk op vuurwapen lijkt

Twee 14-jarigen in Rijen zijn vrijdagavond door de politie doorverwezen naar Bureau HALT. Agenten vonden in de jaszak van een van hen iets dat sterk op een vuurwapen lijkt.

De tieners - die halverwege het fietspad tussen Rijen en Hulten in de berm stonden - vielen de surveillerende agenten op omdat ze, toen ze de politieauto zagen aankomen, snel iets weggooiden.

Toen de agenten hen aanspraken, hielden de jongens vol dat ze niks hadden weggegooid. Toen de agenten gingen zoeken, vonden ze vuurwerk.

Fouilleren

Omdat de jongeren bleven volhouden dat ze verder niks bij zich hadden, besloten de agenten hen te fouilleren. In de rechterjaszak van een van de twee voelde een agent iets dat aanvoelde als de kolf van een vuurwapen. Dit bleek een aansteker te zijn, maar omdat die zo op een echt vuurwapen lijkt, kan deze gebruikt worden om mensen mee te bedreigen.

"Als wij iemand in het donker zien die zoiets vast heeft, trekken wij ons vuurwapen!", waarschuwt de politie op Instagram. "Deze is namelijk niet van een echt wapen te onderscheiden."

De aansteker is samen met het vuurwerk in beslag genomen. Deze worden vernietigd. De ouders van de jongeren zijn door de politie aangesproken.