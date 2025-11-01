Navigatie overslaan

Man stapt auto in, steekt bestuurder in hals en gaat er met geld vandoor

Vandaag om 08:23 • Aangepast vandaag om 11:49
Archieffoto: Rob van den Broek.
Een man (33) is vrijdagnacht gewond geraakt in de Europalaan in Bladel. Hij werd rond kwart over een 's nachts door een onbekende man in zijn hals gestoken.
Het slachtoffer belde zelf de politie om door te geven dat hij gewond was geraakt.

Geld
Het slachtoffer zou gestoken zijn terwijl hij in zijn auto zat. De onbekende man was bij hem in de auto gestapt nadat hij om hulp had geroepen op de rotonde die de Europalaan met de Markt verbindt. In de auto eiste de ingestapte man ineens geld van slachtoffer. Na het steken, vluchtte hij.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht om de wond in zijn hals te laten hechten. De dader was vrijdagnacht nog niet aangehouden. De politie doet onderzoek.

