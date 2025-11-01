Politieacties in Eindhoven: arrestatieteams vallen flat en huis binnen

Arrestatieteams van de politie hebben vrijdagnacht twee invallen gedaan in Eindhoven. Zowel bij een flat aan de De Waghemakerstraat als bij een huis aan de Sint Romboutstraat waren politieacties.

De inval aan de Sint Romboutstraat werd gedaan in opdracht van een andere politie-eenheid. De man die daar werd aangehouden, moest nog een jaar de cel in. Waarvoor hij deze celstraf moet uitzitten, is bij de politiewoordvoerder niet bekend. De man is geboeid meegenomen. In het huis was, naast de verdachte, een vrouw aanwezig, Zij hoefde niet mee naar het politiebureau.

Voor de inval in de flat aan de De Waghemakerstraat parkeerde het arrestatieteam een stuk verderop, liep daarna stilletjes in een zogeheten ‘treintje’ naar het adres van de verdachte. Het team had een deurram, hydraulisch gereedschap en een kettingzaag bij zich om binnen te komen.

De deur op de derde etage gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Nadat deze was opengebroken, stormde het team onder geroep van ‘politie! politie' het appartement binnen. Het team zocht ook hier naar iemand die nog een celstraf tegoed heeft, maar hier werd niemand aangehouden.