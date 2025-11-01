Crossmotorrijder (19) gewond bij botsing met politieauto

Een crossmotorrijder (19) is vrijdagavond in Tilburg gewond geraakt bij een botsing met een politieauto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Vlashoflaan met de Borodinstraat.

De agenten gaven de crossmotorrijder op het Verdiplein een stopteken omdat hij zonder verlichting en zonder kentekenplaat reed. De motorrijder stopte niet. Daarop gingen de agenten achter hem aan.