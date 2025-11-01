Advertentie
Crossmotorrijder (19) gewond bij botsing met politieauto
Vandaag om 09:28 • Aangepast vandaag om 10:48
nl
Een crossmotorrijder (19) is vrijdagavond in Tilburg gewond geraakt bij een botsing met een politieauto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Vlashoflaan met de Borodinstraat.
De agenten gaven de crossmotorrijder op het Verdiplein een stopteken omdat hij zonder verlichting en zonder kentekenplaat reed. De motorrijder stopte niet. Daarop gingen de agenten achter hem aan.
Ziekenhuis
Op de kruising van de Borodinstraat met de Vlashoflaan vond de aanrijding plaats. Hierbij was een andere politieauto betrokken. De motorrijder viel en raakte gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.
Specialisten van de politie doen onderzoek.
Advertentie
Advertentie