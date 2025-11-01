IJsmaker Stefan mag naar het WK IJsmaken: 'Soort avontuur in je mond'

Wordt Stefan Beerens (33) uit Baarle-Nassau de beste ijsmaker van de wereld? Nu hij zich vrijdag bij de Europese finales van het Gelato Festival World Masters in het Italiaanse Rimini heeft geplaatst, zou dat zomaar kunnen gebeuren ."Het voelt echt onwerkelijk."

"Er waren zoveel geweldige ijsmakers aanwezig, dus om bij de beste vier van Europa te horen is echt een droom die uitkomt", vertelt Stefan zaterdag op de ochtend na de winst. Hij heeft amper geslapen: "Maar het was mooi om mee te maken." Zijn ambachtelijke ijsje Imagi overtuigde zowel de jury als het publiek. De Imagi is een combinatie van ananas, Japanse yuzu, Thaise basilicum en kokos. Met dit ijsje werd hij eerder al tweede tijdens de Nederlandse voorronde. De inspiratie deed hij op via een soesje bij patissier Serena van Breukelen, die in maart werd uitgeroepen tot Beste Patissier van Nederland. "Soms kom je smaakcombinaties tegen waarvan je denkt: dat lijkt me wel lekker met ijs. Dan ga je proberen om er ijs van te maken", zegt hij. Makkelijk is dat niet, vertelt Beerens. "Het is een wereld van verschil: bij ons is alles onder de nul graden." Door veel te proeven, bij te sturen, met de beste ingrediënten te werken en de structuur te behouden, ontstond uiteindelijk de Imagi.

Tropisch eiland

"Ik wil mensen even meenemen naar een andere wereld", zegt hij over zijn creatie. "Door je verbeelding te gebruiken proef je niet alleen de smaken, maar voel je ook het verhaal erachter, wat je even laat ontsnappen naar een andere wereld. Dat brengt Imagi echt tot leven." Met zijn ijsje wil hij ook laten zien dat goed ijs niet per se ‘veel poespas’ nodig heeft. "Ik wil gewoon een smooth, glad ijsje van vier smaken maken. Een soort avontuur of reis in je mond." Aan het ijsje zelf gaat hij richting het WK niets meer veranderen, vertelt hij. Misschien wel aan de presentatie. Tijdens de Europese finale moest hij zijn pitch in het Engels houden, die vervolgens door een tolk werd vertaald voor de Italiaanse jury. "Ik wilde ze in een minuut meenemen op reis, alsof ze op een tropisch eiland zaten. Maar door de vertaling vielen er veel pauzes, waardoor het verhaal wat kracht verloor." Hij overwoog vooraf zelfs om de presentatie in het Italiaans te doen, een taal die hij nog niet spreekt. "Ik denk dat ze dat wel kunnen waarderen, want de meesten spreken geen Engels." Wereldniveau

Zijn collega’s van Kennis van IJs zijn trots op hem én op het team. "Stefan mag dan degene zijn die in Italië achter de ijsmachine staat, maar achter hem staat een team dat met dezelfde toewijding en liefde voor het vak werkt", zegt eigenaar Gijs Kennis. "Dat we samen nu mogen schitteren op wereldniveau, is meer dan verdiend." Ook Stefan zelf benadrukt dat. "Je bent zelf wel de bedenker, maar er staat een heel team achter. In mijn eentje had ik het zeker niet gekund." De ijsmaker mocht in 2019 ook deelnemen aan de Europese wedstrijd, maar die ging toen niet door vanwege corona. Het wereldkampioenschap is in de lente van 2026. Stefan is niet de enige Nederlander die meedoet aan het WK. Ook Kees Baars uit Callantsoog is door.

