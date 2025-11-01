Roy Donders verhuist daadwerkelijk naar buitenland: nieuw huis in Poppel

Roy Donders verhuist naar een nieuw huis nét over de grens bij Tilburg. Samen met zijn partner Michelle heeft hij een huis gekocht in het Belgische Poppel. De 'stylist van het zuiden' maakt het nieuws bekend op de ochtend nadat hij mensen opriep om uit Nederland te vertrekken, nu het erop lijkt dat D66-leider Rob Jetten premier wordt.

"Met trots kunnen wij met jullie delen dat wij een paar weken geleden ons droom plekje hebben gekocht", schrijft hij op Instagram bij een korte video van het gekochte huis. "Over een paar maanden krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis. We zullen flink gaan verbouwen en daarna gaan genieten van ons paleisje."

Op de website van de makelaar is te zien dat het huis op 19 september al verkocht is. Het gaat om een villa van 448 vierkante meter groot en het heeft vijf slaapkamers.

De realityster zei vrijdag nog dat hij zou emigreren als D66-partijleider Rob Jetten premier wordt. Dat bericht is niet meer zichtbaar. "Mensen, moet ons land nog verder kapot?", schreef hij bij een lijst met plannen van de partij. "Nu die Jetten er komt kunnen we beter met z'n allen gaan emigreren."

De stylist van het zuiden verkocht onlangs zijn huis in de Tilburgse wijk Broekhoven. "Het is tijd voor een nieuwe plek van ons samen", liet het koppel toen weten. Ze vertelden dat ze iets 'heel nieuws' zouden doen en 'iets heel moois gaan maken'.