Populaire Kasteeltuinconcerten op losse schroeven, dit is waarom

75.000 mensen genoten dit jaar van de Kasteeltuinconcerten in Helmond met een recordaantal bezoekers voor de concerten op acht vrijdagavonden in de zomer. Maar of het gratis evenement volgend jaar nog bestaat, is de vraag. De organisatie is erg geschrokken van de nieuwe regels die de gemeente Helmond oplegt. "Wij sloegen steil achterover."

De Kasteeltuinconcerten zijn niet meer weg te denken uit Helmond en trekken jaarlijks tienduizenden mensen naar het centrum. Of dit in 2026 ook kan, is een vraagteken, door drie stevige maatregelen vanuit de gemeente. Over op- en afbouw, eindtijden en het aantal dagen feest. "Wij kunnen zo de Kasteeltuinconcerten niet meer organiseren, op de manier zoals we het nu doen. En het is al heel moeilijk om in deze tijd een geheel gratis toegankelijk evenement te organiseren", zegt organisator Geert Blenckers. Wat verandert er dan zoal met de nieuwe regels? Om kosten en tijd te besparen laat de organisatie al zo'n tien jaar bepaalde onderdelen de gehele acht weken staan, zoals de barvloeren. Blenckers: "Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd of last van gehad, nu mag het ineens niet meer." De gevolgen zijn immens. "Als wij in 24 uur alles moeten opbouwen en afbreken, dan is het voor ons niet te doen en haalbaar om ook nog eens die grote stellages en podia elke week op en af te breken. De financiële gevolgen daarvan zijn niet haalbaar voor een gratis evenement."

De gemeente geeft aan een duidelijke reden voor deze maatregel te hebben. "De bodem op deze specifieke locatie is kwetsbaarder dan op andere locaties. De locatie is lager gelegen, natter, kent een hogere bodemdichtheid en bevat minder zuurstof. Hierdoor is de kans groter dat er langdurig water blijft staan op het terrein en dat boomwortels afsterven. In totaal zijn er de afgelopen jaren al negen (deels oude) bomen afgestorven én hebben acht oude bomen het moeilijk in de Kasteeltuin", zegt een woordvoerder.

"We weten gewoon niet wat we lezen. Van schrik sloegen wij steil achterover."

Waar voorheen tot half drie 's nachts doorgegaan mocht worden met afbreken, moet de organisatie daar nu om één uur al mee stoppen. "We weten gewoon niet wat we lezen. Van schrik sloegen wij steil achterover." De gemeente zegt dit te doen omdat volgens omwonenden het afbreken soms met veel lawaai gepaard gaat." Waar de laatste jaren op acht vrijdagavonden concerten plaatsvonden, mogen dat er nu nog maar zeven zijn, om ook andere organisatoren de kans te geven in de Kasteeltuin. Ook daar is Blenckers op zijn zachtst gezegd niet blij mee. "In alle vooroverleggen hebben wij aangegeven dat we het heel goed begrijpen als er meerdere organisatoren iets willen organiseren in de tuin. Alleen de Kasteeltuinconcerten zijn als gratis evenement wel gebaseerd op een begroting zoals die er nu ligt, met acht concerten", geeft Blenckers aan. "Wij kunnen niet terug naar zeven."

"Dit lijk wel een soort frontale aanval op de evenementen in Helmond."