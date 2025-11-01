Kekke kerstspullen voor spotprijs in de kerstkringloop: 'Het kriebelt al'

Multicolour, blingbling en grote strikken: de kersttrends van 2025 zijn duidelijk. Maar elk jaar een nieuwe inboedel kopen, dat is reteduur. Kerstfanaten en shopaholics kunnen daarom in Eindhoven hun hart ophalen voor een zacht én duurzaam prijsje. Daar is zaterdag de kerstkringloopwinkel weer open gegaan.

"Zodra de blaadjes vallen, begint het bij mij al te kriebelen", vertelt medewerker Conny Bogers, die voor de sfeer alvast haar kersttrui heeft aangetrokken. Ze straalt als ze het erover heeft. Het zijn de lampjes, het is de gezelligheid. En als ze haar telefoon uit haar broekzak tovert, komen op haar schermpje drie metershoge kerstbomen tevoorschijn. "Die staan dan allemaal bij mij thuis. Allemaal in een andere kleur, of een ander thema, elk in een andere kamer." Ze is bij de kerstkringloopwinkel gaan werken nadat de kinderen uit huis waren. Omdat ze iets nuttigs wilde doen, of iets moois. En als je dat tussen de lampjes kunt doen, is het al helemaal mooi meegenomen. De winkel puilt uit van de kerstprullaria, bomen, kransjes, ballen en stallen. Elke dag komen er nieuwe spullen binnen. Tot en met 24 december, dan is het feest weer voorbij.

"En je oude set krijgt nog een goede bestemming ook."

"Het is bedoeld voor mensen met de wat kleinere portemonnee, maar ook om wat duurzamer met kerstpullen om te gaan." Het scheelt namelijk euro's en het voorkomt dat er een prima set met kerstengelen ergens in een kliko belandt. "Stel je wilt het ene jaar blauwe ballen, in plaats van paars. Dan ben je bij het tuincentrum honderden euro's kwijt. Hier misschien 25. En je oude set krijgt nog een goede bestemming ook", vertelt Conny. De opbrengst van alles gaat daarnaast ook nog eens naar goede doelen. De kerstgedachte, maar dan in november. Dat trekt ook volk. Vlak voor de opening vormt zich een rij met kerstfanaten, terwijl een quasi-verklede kerstman aan een bel slingert en zoetigheden uitdeelt aan de enthousiastelingen. Er is zelfs een dj geregeld, voor kerstmuziek op 1 november. Je hoeft dus echt alleen maar op het geluid af te gaan.

"Het moet wel fris ruiken, anders vind ik het vies."