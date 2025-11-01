Fem van Empel stapt af in eerste ronde van Koppenbergcross

Fem van Empel uit Den Bosch is al in de eerste ronde van de Koppenbergcross afgestapt. De veldrijdster (23) die de afgelopen drie edities won, kneep al bij de tweede materiaalpost in de remmen en verdween hoofdschuddend van het parcours.

Tv-zender Sportza meldde van haar ploeg Visma - Lease a Bike te hebben vernomen dat de jonge Brabantse de afgelopen week ziek is geweest.