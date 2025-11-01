Navigatie overslaan

Van Empel snel afgestapt bij Koppenbergcross, Brand wint

Vandaag om 15:17 • Aangepast vandaag om 15:51
Fem van Empel bij een rit in februari (foto: ANP).
Fem van Empel uit Den Bosch is al in de eerste ronde van de Koppenbergcross afgestapt. De veldrijdster (23) die de afgelopen drie edities won, kneep al bij de tweede materiaalpost in de remmen en verdween hoofdschuddend van het parcours.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Tv-zender Sportza meldde van haar ploeg Visma - Lease a Bike te hebben vernomen dat de jonge Brabantse de afgelopen week ziek is geweest.

De fameuze veldrit in het Belgische Oudenaarde werd gewonnen door Lucinda Brand. Dat was voor haar de eerste keer. De Française Célia Gery, de wereldkampioene op de weg bij de beloften, werd tweede, de Italiaanse Sara Casasola derde.

Inge van der Heijden uit Schaijk was op de vijfde plaats de tweede Nederlandse in de uitslag.

