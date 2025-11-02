Talent Neeltje (19) wint fotowedstrijd: 'Nu hang ik naast Rembrandt!'

Nooit geschoten is altijd mis. Dat dacht Neeltje van der Laak (19) uit Deurne toen ze een fotowedstrijd van het Rijksmuseum voorbij zag komen op Instagram. Ze deed mee en won. Nu hangen haar foto's in hét museum der musea, vlakbij de Rembrandts en de andere grootmeesters. "Ik hoop met mijn foto's mensen een andere kijk op dingen mee te geven."

"Ik dacht dat ik het niet zou worden", vertelt Neeltje bescheiden. Toch is zij het die als derdejaars student van de Sint Lucas nu in het Rijksmuseum hangt. Het museum organiseerde deze maand namelijk een fotowedstrijd waarin ze jongeren van het voortgezet onderwijs en het mbo vroegen naar hun visie op het thema asiel. En met dat thema wist de 19-jarige uit Deurne wel raad. "Mijn vader woont in Budel en daar heb ik veel verhalen over het azc gehoord."

In plaats van alleen op de verhalen te vertrouwen, besloot Neeltje er zelf op uit te gaan. In het AZC Budel ging ze met meerdere mensen in gesprek. "De verhalen, die toch voornamelijk negatief waren, klopten niet echt. De mensen die ik sprak, waren vooral erg dankbaar dat ze hier mochten zijn. Ze waren zelfs enorm trots om in Nederland te zijn en ze willen dolgraag bij onze samenleving horen."

Dat gevoel van trots werd Neeltjes visie. Met een boel verhalen van vluchtelingen, een camera en een heleboel 'Nederlandse voorwerpen' op zak, maakte ze een aantal foto's. "Drie daarvan zijn nu te bezichtigen in het Rijksmuseum", glundert de fotografe.

Vooral op de derde foto die in het museum hangt, krijgt Neeltje naar eigen zeggen veel reacties. "Daarop zien we een man met een Nederlandse vlag. Hij vond de vlag zo gaaf dat hij daar erg graag mee op de foto wilde. Ik vind het een heel mooi contrast op de vele vlaggen die je laatste tijd bij veel politieke demonstraties ziet, waar mensen kwalijke dingen over asielzoekers roepen. Deze foto laat zien hoe graag deze mensen er ook bij willen horen."

"Mensen horen veel over asielzoekers en het lijkt wel alsof ze daardoor onbewust een negatieve mening gaan vormen", gaat Neeltje verder. Juist die negatieve mening hoopt ze met haar foto's te nuanceren. "Ik hoop mensen met mijn foto’s een ander beeld mee te geven. Ik denk dat de foto’s, en zeker ook de rest van de foto’s van de tentoonstelling, het beeld op asiel kunnen veranderen. Zolang je daar een beetje voor open staat", sluit de fotografe af. De tentoonstelling is te zien tot en met 11 januari 2026.