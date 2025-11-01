Lavreysen onder de indruk van huldiging en 'cadeau': 'Een hele grote eer'

De inwoners van Luyksgestel zijn trots op hun dorpsgenoot Harrie Lavreysen. Honderden mensen kwamen zaterdagmiddag naar de huldiging van de beste baanwielrenner ter wereld, die vorige week vier wereldtitels pakte. Een grote verrassing voor de Brabantse spierbundel was dat de vernieuwde BMX-baan in het dorp zijn naam krijgt. "Ik had dit totaal niet verwacht."

Een huldiging voor Lavreysen is niet nieuw. Zo werd hij vrijdagavond bij de wedstrijd van zijn favoriete club PSV tegen Fortuna Sittard gehuldigd in het Philips Stadion. "Dat was heel gaaf, maar in mijn eigen dorp vind ik nog specialer."



Vorig jaar werd Lavreysen in zijn eigen dorp gehuldigd na de olympische titels, en de gemeente Bergeijk wilde ook dit jaar stilstaan bij de ongekende successen. Met vier wereldtitels kwam zijn totaal op twintig. Onder begeleiding van de plaatselijke harmonie kwam hij met vrienden aan in het kloosterpark. Daar waren ook onder andere zijn ouders en honderden fans.



Op het podium waren er mooie woorden van de burgemeester en daarna vanuit fietscrossvereniging De Durtrappers. De club waar Lavreysen voor het eerst op de fiets stapte en jarenlang te boek stond als een groot BMX-talent. Het bestuur maakte aan het einde van de huldiging bekend dat de BMX-baan, die vernieuwd gaat worden, de naam 'Harrie Lavreysen BMX track' krijgt. "Dit is voor mij heel speciaal. De club is belangrijk in Luyksgestel, ik kom hier al vanaf mijn zesde."

"Ik hoop dat ik de jeugd kan inspireren."

Na afloop ontstond er een meterslange rij met vooral jeugdige wielrenners en fans om een handtekening te scoren en op de foto te gaan met Lavreysen. "Vorig jaar was er zo'n grote huldiging, die kan niet meer overtroffen worden. Maar dat er dan vandaag ondanks het regenachtige weer zoveel mensen komen, vind ik echt heel speciaal. Ik hoop dat ik de jeugd kan inspireren." Het zal als het aan Lavreysen ligt, zeker niet de laatste huldiging worden. Op de baan hoopt hij de komende jaren de beste van de wereld te blijven.