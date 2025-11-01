NAC pakt na onrustige week drie belangrijke punten

NAC weet weer wat winnen is. Na vier competitieduels op rij zonder overwinning en de uitschakeling in de KNVB Beker waren de Bredanaars zaterdagavond met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. Onder de lat stond de Poolse doelman Daniel Bielica, die de laatste wedstrijden moest toezien hoe zijn vervanger Kostas Lamprou een ongelukkige indruk maakte. De keeper uit Griekenland ontving daarna via social media meerdere bedreigingen.

Voordat de wedstijd begon was er een georganiseerde vuurwerkshow in het Rat Verlegh Stadion. Toen de rook een aantal minuten later was weggetrokken hoopten de supporters in Breda op vuurwerk op het veld. De eerste helft was er echter eentje zonder spektakel. Grote kansen bleven uit en dat zorgde voor gemor op de tribunes. Het vuurwerk zat 'm in het begin van de tweede helft. Al snel kwam NAC op voorsprong door Juho Talvitie. De Finse technicus kapte zich vrij en haalde via de onderkant van de lat doeltreffend uit: 1-0.

Het was niet dat NAC daarna oogstrelend voetbal liet zien, maar wel kwam het een aantal keer dreigend voor het doel van doelman Jari de Busser. De nauwkeurigheid ontbrak in de eindfase om tot een tweede treffer te komen.

Go Ahead Eagles kon een groot deel van de wedstrijd weinig laten zien in Breda. Een kwartier voor tijd kreeg het de eerste grote kans, maar Milan Smit slaagde er niet in om Bielica te passeren. Met aanvallende wissels gingen de gasten voor een slotoffensief in de hoop de gelijkmaker te forceren. NAC stond onder druk, waarna het Bredase publiek vol achter de ploeg ging staan. In de stand kwam geen verandering meer en de derde winst dit seizoen werd door iedereen bij NAC uitgebreid gevierd.

De ploeg staat nu dertiende in de Eredivisie en heeft aansluiting gevonden met de brede middenmoot.