NAC-trainer fel na bedreigingen: 'Bloempot mag naar mij worden gegooid'

Na twee duels op de reservebank keerde Daniel Bielica zaterdagavond terug in de basis van NAC. De Poolse doelman was blij met het vertrouwen en de 1-0 overwinning op Go Ahead Eagles, maar was zeer teleurgesteld over de bedreigingen aan het adres van collega Kostas Lamprou. “Dat mogen we niet accepteren. Er is absoluut geen reden om zo met iemand om te gaan.”

Lamprou stond twee wedstrijden onder de lat bij NAC en ging daarbij een aantal keer in de fout. Dat leverde hem meerdere haatberichten op via social media. Trainer Carl Hoefkens reageerde fel op de bedreigingen. “Dit keuren we voor honderd procent af, het raakt mij ook. Je mag kritisch zijn, maar ik zal nooit tolereren als het persoonlijk is.” “Het is gigantisch jammer dat Kostas in de fout is gegaan, maar het is mijn verantwoordelijkheid. De bloempot mag naar mij gegooid worden, niet naar de persoon in kwestie. Als je ziet hoe Kostas deze week heeft gewerkt en bijvoorbeeld met de andere keepers omging, dat is fantastisch.”

Dat Lamprou twee wedstrijden keepte, was volgens de Belgische trainer een tactische keuze. Hoefkens koos zaterdagavond weer voor Bielica, die voor het eerst dit seizoen de nul hield. Hoefkens: “Het was een bijzondere en speciale week, waarin we kritische dingen durfden te benoemen. Het was een week waarbij je merkte dat er een bepaalde wrijving was. Als ik dan zie hoe de reactie van iedereen binnen NAC was, dan stemt me dat zeer optimistisch. Ik zag een gigantische eenheid.” De driepunter was belangrijk gezien de ranglijst, waarbij NAC nu aansluiting heeft gekregen met de middenmoot. “Ik wil onze laatste wedstrijden geen diep dal noemen, maar het is ook niet zo dat de weg altijd geplaveid is. Soms kom je kiezelstenen tegen, af en toe een ravijn. Als je maar niet wegloopt of in een hoekje gaat zitten huilen. Ik zie het een beetje als relatietherapie, als je er maar sterker uitkomt.”

De kans is groot dat Bielica de komende periode de eerste doelman blijft, al kijkt Hoefkens per wedstrijd welk profiel doelman nodig is. De Poolse keeper was in ieder geval tevreden met zijn basisplaats. “Ik voelde geen extra zenuwen, ik wilde mijn best doen. Druk is ook niet het goede woord, ik had vooral veel plezier. Dat we de nul houden en drie punten pakken voor onze geweldige fans, is voor mij de perfecte afsluiting van de week.” Toch is het mentaal niet altijd even makkelijk in het profvoetbal, zeker niet met een reserveplek. “Ik probeer vooral kalm en gefocust te blijven. Ik praat bijvoorbeeld met een psycholoog en er zijn een aantal dingen die me helpen, maar die hou ik voor mezelf. Deze situaties maken me alleen maar sterker.”