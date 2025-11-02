Auto schiet uit de bocht en slaat om, voorbijgangers halen duo eruit

Een auto is zaterdagavond laat omgeslagen en op zijn zijkant beland op de Kapelstraat in Riethoven. Het ging mis nadat de bestuurster, die vanuit de Broekhovenseweg kwam, de bocht te snel nam en een boom naast de weg raakte.

Voorbijgangers haalden de vrouw en een man uit de auto. De vrouw is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Ze moest wel mee naar het politiebureau voor een ademtest. De man, die naast haar zat, bleef ook ongedeerd. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.