Persfotograaf lastiggevallen tijdens vastleggen autobrand op N397

Een persfotograaf is zaterdagnacht belaagd door een boer toen hij foto's wilde maken van een autobrand op de Dommelsedijk, de N397, in Westerhoven.

De bestuurder reed van Dommelen richting Eersel toen hij ineens rook zag. De automobilist parkeerde daarop zijn auto op het eind van een voegstrook, vlakbij een boerderij. De boer probeerde de auto te blussen. Maar toen de persfotograaf aankwam, besloot de boer de waterstraal op hem te richten.

Hij zou de persfotograaf een ramptoerist hebben genoemd en gezegd hebben hij 'moest opflikkeren'. Vervolgens kreeg het slachtoffer de volle laag met de waterslang.

Zo'n 500.000 kilometer op de teller

Door het water raakte de apparatuur van de persfotograaf beschadigd. Hij gaat aangifte doen en heeft melding gedaan bij PersVeilig, dat is opgericht om agressie tegen media tegen te gaan.

Toen de brandweer aankwam, verdween de boer. De brandweer nam het blussen van de auto over.

De eigenaar van de auto vertelde dat hij kort geleden nog trots was op zijn voertuig omdat deze de 500.000 kilometer op de teller gehaald had.