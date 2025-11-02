Bijna lente in november: temperatuur schiet omhoog naar 17 graden

Het wordt in de loop van komende week prachtig, zacht herfstweer. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Deze zondagochtend hangen best wat wolken boven de provincie, maar vanuit het zuidwesten volgen opklaringen. "Later deze ochtend en aan het begin van de middag zien we geregeld de zon", vertelde Willemsen op de radio.

In de tweede helft van de middag trekt van west naar oost een aantal buien over. "Het kan dan even flink doorplenzen, als je net zo'n bui treft. Het wordt zo'n 13 graden."

Maandag wordt een grotendeels bewolkte dag met misschien af en toe een spatje motregen. Maar dat stelt volgens de weerman van Weerplaza heel weinig voor. "Ook dan komt de temperatuur uit op 13 of 14 graden."

De dagen daarna wordt het wat zachter. "In het midden van de komende week, vanaf donderdag, wordt het 16 misschien lokaal 17 graden. Daarbij is het dan grotendeels droog, bij een mix van wolken en zon. Het is dan erg zacht en mooi herfstweer voor november."