Art Rooijakkers blijft angst houden voor stemproblemen

Art Rooijakkers zal altijd bevreesd blijven dat zijn stemproblemen weer terugkeren. "Die angst houd ik wel een beetje", zei de presentator uit Geldrop.

De 49-jarige Rooijakkers was begin dit jaar maandenlang uitgeschakeld, toen hij een operatie aan zijn stemband moest ondergaan. Drie jaar geleden moest hij ook al zijn werk tijdelijk neerleggen door stemproblemen.



"Ik ga er wel voorzichtig mee om, maar hij doet het weer", aldus Rooijakkers in een interview met RTL Boulevard. "Je kunt je niet voorstellen wat voor opluchting het is dat ik gewoon kan communiceren en praten en mijn dochters een boekje kan voorlezen voor ze gaan slapen."



Ondanks de angst dat de problemen terugkeren, zijn er ook weer momenten dat hij er nauwelijks meer aan denkt. "Ik betrap mezelf er ook regelmatig op dat ik loop mee te zingen op de fiets met muziek op en dat ik er eigenlijk niet aan denk."