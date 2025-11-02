Advertentie
Aanhoudingen tijdens politiecontrole om illegale carmeeting te voorkomen
Vandaag om 10:36
Twee mensen zijn vrijdagavond aangehouden tijdens politiecontroles die op meerdere locaties in Eindhoven en Best plaatsvonden. Hierbij werden verschillende voertuigen en inzittenden gecontroleerd. De politie organiseerde deze controles om een nieuwe illegale carmeeting in de regio te voorkomen.
Aanleiding waren eerdere carmeetings in de omgeving - onder meer in Budel - waarbij de openbare orde werd verstoord, vuurwerk naar agenten werd gegooid en wapens werden gevonden.
Laserpennen
Tijdens de controles van vrijdagavond vond de politie onder meer bivakmutsen, laserpennen en vuurwerk, meldt Studio040. Meerdere mensen kregen een proces-verbaal. "Om naar een mooie auto te kijken heb je geen bivakmuts nodig", benadrukt de politie op Instagram.
