Visma-Lease a Bike: 'Fem van Empel heeft meer tijd nodig om te herstellen'

Veldrijdster Fem van Empel slaat de Rapencross van zondag in Lokeren over omdat ze nog niet helemaal fit is. De wereldkampioene van Visma-Lease a Bike stapte zaterdag na vijf minuten af in de Koppenbergcross nadat ze afgelopen week ziek was.

"Ze is nog herstellende en neemt de benodigde tijd voordat ze weer meedoet", laat Visma-Lease a Bike weten via X over de veldrijdster uit Den Dungen.



Van Empel, de afgelopen drie edities de beste in de Koppenbergcross, stapte zaterdag in de eerste ronde af. Landgenote Lucinda Brand won de fameuze veldrit in Oudenaarde. Zowel de Koppenbergcross als de Rapencross maken deel uit van de X2O-Trofee.

