Ruiter ontdekt achtergelaten vrachtwagen in bos

Een ruiter heeft zondag een verlaten vrachtwagen gevonden op een zandpad in een bos bij Heeze. Het gaat om een donkerblauwe truck van het merk Scania.

De ruiter kon zijn weg niet vervolgen omdat de vrachtwagen de weg blokkeerde. Hij belde de politie. De truck zat niet vast in de modder. Van wie de truck is en hoe lang deze al staat op het zandpad richting Geldrop is niet bekend.