Grote meisjes in een lange rij: 'K3 betovert iedereen'

Van Afrika tot in Amerika: dat is ongeveer hoe lang de wachtrij voor het concert van de 'nieuwe' K3 in Poppodium 013 zondagmiddag is. Wie denkt dat Taylor Swift een grote speler is, moet voor de grap eens naar een concert van de K'tjes gaan kijken. Daar zijn de superfans, de zelfgemaakte armbandjes en de puntensystemen. En dat voor, tegen verwachting in, verrekte weinig kinderen.

Wie echt goed naar de teksten van K3 heeft geluisterd, was er misschien allang achter: echt niet al die liedjes zijn voor 'kinderen'. De K'tjes zingen over toe-toe-toetjes na een eerste date, een hart in vuur en in vlam 'als je mij verwent' en 'jij mag me verslinden'. Het zijn nummers voor grote meisjes en jongens, hun papa's en mama's en alles daartussen. En daarom staat de rij bij het poppodium daar zondagmiddag tot om de hoek mee vol.

"Ik sta er al sinds half 8 vanmorgen."

"Ik sta er al sinds half 8 vanmorgen", vertelt Lonneke bijvoorbeeld. Ze is 18, komt uit Roosendaal en heeft haar gezicht versierd met glitter. Onder haar jas draagt ze een gepersonaliseerde trui, met foto's en quotes van K'tje Julia Boschman erop. "Zelf uitgekozen, zelf gemaakt en dan erop geperst", zegt ze trots. 'Standje genieten', staat er. 'Je mag zijn wie je bent en ik ben er wel'.

De lange rij bij het poppodium (Foto: Omroep Brabant).

Eigenlijk is dat een beetje de rode draad van het K3-sentiment voor de jonge vrouwen en mannen die naar het concert toe komen. Zijn wie je bent, acceptatie, nostalgie en veiligheid. "Ze zijn heel inclusief", legt Jolien (28) uit Turnhout uit. "Ze houden speciaal concerten voor doven en slechthorenden, en Kristel heeft al eens met een regenboogvlag gewapperd." Voor de Vlaamse is dat extra belangrijk, omdat ze door de K'tjes erachter kwam dat zij ook op vrouwen valt. "Ik heb Marthe toen een brief geschreven, omdat ik een crush op haar had. Daar heeft ze tijdens een meet& greet heel lief op gereageerd. En verteld dat ik me nooit klein moest laten krijgen", vertelt ze. Het was een belangrijk stukje van haar acceptatie. K3 is voor haar een veilige omgeving om zichzelf in te zijn, te genieten, te ontdekken, te huilen en te feesten. Met mooie pakjes en dansjes, dat ook nog.

Vier vriendinnen, die elkaar via K3-TikTok kennen (Foto: Omroep Brabant).

Er is alleen één splitsing in dit warme, rood-blond-zwarte nostalgiebad: het ene team is fan van 'de originals', het andere team van de nieuwe samenstelling. "Soms word je er door andere fans wel mee gepest, als je de nieuwe K3 ook leuk vindt. Maar ik vind hun energie fantastisch. Ze zijn allemaal leuk op hun eigen manier", vertelt Eveline (17) uit Antwerpen.

"Het gaat hier om verdraagzaam zijn."