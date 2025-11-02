Vraag naar dierenvoedselbank is groter dan het aanbod

De pilot van de online dierenvoedselbank in Roosendaal bestaat pas sinds deze zomer. Toch maken er nu al zoveel mensen gebruik van, dat er een wachtlijst is ontstaan. Het doel van de dierenvoedselbank is om mensen met een laag inkomen en hun huisdieren te helpen.

Het geplande budget voor de pilot blijkt niet genoeg. Dat geeft het college van burgemeester en wethouders aan in de beantwoording van raadsvragen van Lijst De Regt. Voor 2025 is een budget van 5000 euro (vanaf juli tot eind december). Voor het jaar 2026 ligt het budget op 9500 euro. Een medewerker van de Voedsel bank is met het initiatief gekomen. Stichting Blijdschap voor de Dieren verstrekt de pakketten.



Er maken momenteel 66 gezinnen gebruik van de dierenvoedselbank. Ook staan er tien tot vijftien gezinnen op de wachtlijst. “Er is duidelijk behoefte aan deze voorziening”, aldus het college. Ook wordt het belang van huisdieren benadrukt. “Huisdieren bieden gezelschap en helpen eenzaamheid te verminderen.”



Onderzoek

Met de pilot moet onderzocht worden hoeveel vraag er is naar voedselpakketten voor huisdieren. Nu blijkt dat de vraag groter is dan het aanbod, kan de initiatiefnemer om een extra subsidie vragen bij de gemeente. “Dan zullen wij in overleg gaan om te kijken of we de subsidieregeling kunnen aanpassen.”



De pilot loopt tot eind 2026. Daarna wordt gekeken of en hoe de dierenvoedselbank structureel kan worden ondersteund.