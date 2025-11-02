Politie vindt lichaam tijdens zoektocht naar vermiste Tilburger (33)

De politie heeft zondagmidag een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de 33-jarige vermiste Tilburger in natuurgebied Moerenburg. Het is nog niet zeker dat het om de vermiste man gaat, maar daar houdt de politie sterk rekening mee.

Sinds zaterdagmorgen kon zijn familie al geen contact meer met hem krijgen. Ook de politie lukte dit niet.

Zaterdagochtend om half tien werd al een bromfiets met persoonlijke spullen als een rugzak, helm en koptelefoon gevonden aan de Meijerijbaan bij natuurgebied Moerenbrug, tussen Berkel-Enschot en Tilburg.

Grote zoektocht

De politie heeft met een helikopter en de familie van de man gezocht en zocht vanaf tien uur ook met een boot en een onderwaterdrone. Zaterdagavond is er nog een Burgernetmelding verstuurd met een signalement van de man.

De identiteit van het slachtoffer moet formeel nog worden vastgesteld. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.