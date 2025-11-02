Politie vindt lichaam vermiste Tilburger (33)

De politie heeft zondagmiddag een lichaam gevonden in natuurgebied Moerenburg. De politie zocht daar naar een 33-jarige Tilburger. Later bevestigde de politie dat het inderdaad om de vermiste Tilburger ging.

Zaterdagochtend om half tien werd al een bromfiets met persoonlijke spullen als een rugzak, helm en koptelefoon gevonden aan de Meijerijbaan bij natuurgebied Moerenbrug, tussen Berkel-Enschot en Tilburg.

Sinds zaterdagmorgen kon zijn familie al geen contact meer met hem krijgen. Ook de politie lukte dit niet.

Grote zoektocht

De politie heeft met een helikopter en de familie van de man gezocht en zocht vanaf tien uur ook met een boot en een onderwaterdrone. Zaterdagavond is er nog een Burgernetmelding verstuurd met een signalement van de man.

De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.