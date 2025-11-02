Wortelopdruk zorgt meer voor kapotte fietspaden en trottoirs

De gemeente Nuenen erkent dat er de laatste tijd meer schades zijn aan fietspaden en trottoirs dan gebruikelijk. Volgens het college worden de problemen vooral veroorzaakt door wortelopdruk, waardoor asfalt en tegels omhoogkomen en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor fietsers en voetgangers.

De toename van meldingen komt volgens de gemeente mede doordat inwoners vaker zelf melding maken van losse tegels en hobbelig asfalt. “We herkennen de situatie dat er op meer plaatsen schade ontstaat. Deze meldingen nemen we serieus en worden beoordeeld door onze toezichthouders,” schrijft het college in antwoord op raadsvragen van GroenLinks-PvdA.



Snelle actie bij gevaarlijke situaties

Als er sprake is van een acuut gevaar, grijpt de gemeente volgens eigen zeggen direct in. Herstelwerkzaamheden worden dan uitgevoerd door eigen personeel of ingehuurde aannemers. Minder urgente problemen worden meegenomen in het reguliere onderhoud.



De gemeente voert jaarlijks een inspectie uit van alle wegen, fietspaden en trottoirs. Op basis van die inspectie worden kleinere herstelwerkzaamheden meteen ingepland. Grotere projecten, zoals het vervangen van asfalt of bestrating, worden via aanbesteding uitgevoerd.



Het college ziet op dit moment geen aanleiding om het beleid te wijzigen: “De huidige werkwijze voldoet om gevaarlijke situaties zo snel mogelijk op te lossen.”