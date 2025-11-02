Nick is dakdekker en wereldkampioen kickboksen: 'Azië is een droom'

Nick Regter mag zich weer wereldkampioen kickboksen noemen. De 26-jarige Bredanaar schopte zaterdagavond tijdens het titelgevecht bij de bond Enfusion tegenstander Rudsel Zinhagel knock-out. Wie denkt dat hij nu lekker rustig kan gaan genieten, heeft het mis. Regter gaat deze week ‘gewoon’ weer met zijn vader het dak op om te werken. “Deze combinatie is zwaar, maar ik doe het heel graag.”

Doordeweeks gaat bij Nick Regter om vijf uur 's ochtends de wekker. Hij gaat eerst een uur fietsen en werkt daarna als dakdekker samen met zijn vader. “Na het werk ga ik een uur slapen, eten en daarna iedere avond keihard trainen: van zak-, kracht- tot spartrainingen. Ik steek er veel tijd in.”

Hij geniet van zijn leven, al noemt hij het wel zwaar. “Dat ik naast de topsport moet werken, vind ik niet erg. Het is ook wel fijn om met je gedachten ergens anders te zijn dan alleen maar bij kickboksen. Ik weet niet of het goed is om je maar op één ding te focussen.”

Ook na zijn tweede wereldtitel blijft hij fulltime werken als dakdekker. “Natuurlijk zou ik liever meer geld verdienen met mijn sport, maar als het er niet is, is het er niet. Veel mensen denken dat het een droomleventje is, maar wij in de lichtere gewichtsklassen zijn geen Rico Verhoeven of andere bekende zwaargewichten.”