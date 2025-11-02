Extra treinen tussen Utrecht en Eindhoven in spits na botsing

Er rijden maandag in de spits extra treinen tussen Utrecht en Eindhoven en Heerlen, via Rotterdam. De NS doet omdat er tot en met vrijdag geen treinen kunnen rijden tussen Utrecht en Den Bosch. Het spoor raakte daar donderdag zwaar beschadigd door een ongeluk.

Een woordvoerster van ProRail zegt dat het ProRail en NS is gelukt om in de ochtend- en avondspits op deze manier vier treinen te laten rijden. Het gaat in beide spitsen om twee treinen vanuit Heerlen naar Utrecht en twee treinen zuidwaarts.

Het is nog niet bekend of de extra treinen ook de rest van de week zullen rijden. Na het treinongeluk bij Meteren rijden tot vrijdag 7 november geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. De NS heeft op dit traject stopbussen ingezet.

Spoor bezaaid met peren

Donderdag botste op de overweg een trein op een vrachtwagen met peren. Vijf mensen raakten bij het ongeluk lichtgewond. Het gaat om de bestuurder van de vrachtwagen en vier treinreizigers. Op het moment van de botsing zaten ruim vijfhonderd mensen in de trein. Zij werden door bussen opgehaald en weggebracht.

Eén kilometer spoor raakte bij de botsing beschadigd. Volgens ProRail werkt Strukton 24 uur per dag door om dit zo snel mogelijk hersteld te krijgen. Uit onderzoek blijkt overigens dat de bovenleiding en de ondergrondse kabels intact zijn gebleven. Die hoeft ProRail niet te vervangen.

Enorme logistieke operatie

ProRail spreekt van een enorme logistieke operatie, met specialistisch technisch personeel. "Er moet veel materiaal worden aangevoerd. Denk hierbij aan vijfhonderd dwarsliggers, 2 kilometer aan spoorstaven, een wissel en ballast. Op de locatie in Meteren zijn een speciale weg en verlichting aangelegd, zodat de aannemer dag en nacht kan werken."