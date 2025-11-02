Regels in EBI nog strenger: minimaal contact, maximaal toezicht

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in de gevangenis in Vught gelden sinds 1 november nog strengere regels. Het leven daar was al niet zo aangenaam, maar door het wijzigen van de wet zijn de regels nog eens aangescherpt. Communicatie met de buitenwereld wordt hierdoor nog meer beperkt. Het aanscherpen van de regels komt vooral door de aanwezigheid van Ridouan Taghi in de EBI. Door grote incidenten met zijn advocaten, neef Youssef Taghi, Inez Weski en Vito Shukrula, hebben de Tweede én Eerste Kamer ingezien dat het aanpassen van de wet nodig is.

De nieuwe regels zien op minimaal contact en maximaal toezicht en hiermee kan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zoveel mogelijk voorkomen dat criminelen vanuit de EBI door blijven gaan met hun activiteiten. Zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland

In de EBI, de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland, zijn vier afdelingen met elk zes cellen. Bekende bewoners naast Ridouan Taghi zijn Willem Holleeder en bijvoorbeeld Isaac B., de voormalige rechterhand van Bolle Jos. Over wie er precies in de EBI verblijft doet de DJI overigens geen enkele mededeling. Alles voor de veiligheid. De gedetineerden in de EBI hebben sinds 1 november minder bel- en bezoekmogelijkheden. EBI-gedetineerden mogen nu maar één keer per week tien minuten bellen en één uur per week bezoek ontvangen. En de personen die ze bellen moeten zich melden bij een gevangenis in hun buurt om daar het telefoontje te krijgen. In het verleden gebeurde het te vaak, dat personen die werden gebeld het gesprek doorverbonden naar anderen of dat er meer mensen in dezelfde ruimte waren, dan werd aangegeven. In de praktijk maken nog maar weinig EBI-gevangenen gebruik van de tien minuten beltijd, omdat hun naasten uren onderweg zijn voor een gesprek van maximaal tien minuten. De enige uitzondering zijn de advocaten van de gedetineerden. Die mogen langer worden gebeld.

Verboden informatie krijgen

Als een advocaat in de EBI op bezoek komt, houdt een medewerker van de EBI voortaan toezicht. Dit om te voorkomen dat advocaten verboden informatie krijgen om die aan anderen mensen door te geven. Laptops en andere apparaten waren al verboden in de EBI. De enige mogelijkheid om een dossier digitaal in te zien is via een beveiligde laptop van DJI. Neef Youssef Taghi werd veroordeeld tot 5,5 jaar cel, omdat hij een iPad tegen het glas van de bezoekruimte hield om zo verboden boodschappen van buiten over te brengen naar Ridouan Taghi. Ook zou Youssef Taghi briefjes van Ridouan hebben gefotografeerd. Volgens de rechtbank misbruikte Youssef Taghi zijn positie als advocaat om communicatie mogelijk te maken tussen zijn neef en de buitenwereld. Vier-ogenprincipe

Met de wijziging van de wet wordt ook het aantal advocaten van gevangenen in de EBI beperkt tot twee. Verder is vastgelegd dat medische behandelingen en geestelijke verzorging altijd plaatsvinden in aanwezigheid van twee hulpverleners. Dit vier-ogenprincipe geldt ook voor andere mensen, die contact hebben met gedetineerden in de EBI, zoals reclasseringsmedewerkers of leden van de commissie van toezicht.

Keukentje in de EBI (foto: Dienst Justitiële Inrichtingen DJI).

Gevangenen in de EBI zitten dagelijks tot maximaal 23 uur lang op hun cel. Ze mogen elke dag luchten en af en toe sporten in een fitnessruimte. Ook is er een recreatieruimte waar ze even kunnen zitten en een keukentje waar ze mogen koken. Deze zomer bleek nog eens hoe streng het regime in de EBI al is. De directie weigert contact tussen Ridouan Taghi en zijn zoon Faissal (24), die ook in de EBI zit. Vader Taghi mag nog geen briefje sturen naar zijn zoon en het verzoek om hem alleen door glas eens te mogen zien, werd ook afgewezen. Contact tussen vader en zoon

Een beklagrechter gaf in juli aan 'de directeur in overweging te geven om te kijken naar alternatieven voor contact tussen vader en zoon'. Maar de directeur van de gevangenis in Vught liet toen aan de detentieadvocaat van Taghi weten dat niet te gaan doen. Ook zou post gericht aan Taghi niet snel bezorgd worden. "Een ansichtkaart met twee woorden liet maanden op zich wachten", aldus zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen. Behalve voor de EBI in Vught gelden de maatregelen ook voor de Afdelingen Intensief Toezicht (AIT) in de gevangenissen van Leeuwarden, Krimpen aan de IJssel, Alphen aan de Rijn en Arnhem. Een AIT is de hoogste veiligheidscategorie in reguliere gevangenissen. Het allerstrengste regime geldt in de EBI.