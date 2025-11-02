Aanranding op logeerpartij en PVV'er in opspraak: dit gebeurde er deze week
Een 50-jarige vader uit Tilburg staat terecht voor ontucht met een minderjarig vriendinnetje van zijn dochter tijdens een logeerpartij. DNA-sporen op de onderbroek van het slachtoffer vormen belangrijk bewijs. De officier eist twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hier lees je het hele verhaal:
PVV-Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom is in opspraak geraakt door het verspreiden van AI-gegenereerde nepbeelden van Frans Timmermans. Oud-collega's beschrijven hem als een betrokken politicus met twee gezichten: vriendelijk maar ook een hardliner met veel woede. Check het hier:
De schaatsbaan in Raamsdonksveer wil terugkeren naar het Heereplein om overlast van jongeren tegen te gaan. Stichting Het Veerse IJsplein heeft nog 15.000 euro nodig om dit te realiseren. Lees hier het hele verhaal:
Een 30-jarige Eindhovenaar kreeg 1,5 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van een goede vriendin in december 2022. Hij moet het slachtoffer 5.000 euro smartengeld betalen. Hier lees je meer: