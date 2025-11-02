Aanranding op logeerpartij en PVV'er in opspraak: dit gebeurde er deze week

Een logeerpartij die eindigt in een drama en een PVV'er die in opspraak komt door nepbeelden: dit zijn de vier verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Een 50-jarige vader uit Tilburg staat terecht voor ontucht met een minderjarig vriendinnetje van zijn dochter tijdens een logeerpartij. DNA-sporen op de onderbroek van het slachtoffer vormen belangrijk bewijs. De officier eist twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hier lees je het hele verhaal:

PVV-Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom is in opspraak geraakt door het verspreiden van AI-gegenereerde nepbeelden van Frans Timmermans. Oud-collega's beschrijven hem als een betrokken politicus met twee gezichten: vriendelijk maar ook een hardliner met veel woede. Check het hier:

De schaatsbaan in Raamsdonksveer wil terugkeren naar het Heereplein om overlast van jongeren tegen te gaan. Stichting Het Veerse IJsplein heeft nog 15.000 euro nodig om dit te realiseren. Lees hier het hele verhaal: