Duizenden huishoudens in Roosendaal en Nispen zaten zonder stroom

In Nispen en Roosendaal zaten zondagavond 3200 huishoudens zonder stroom vanwege een storing.

De storing werd gemeld om kwart voor acht. Monteurs van Enexis waren daarna druk bezig om de storing te verhelpen. De oorzaak van de stroomstoring is niet bekend.

Een woordvoerster van Enexis gaf aan dat in het getroffen gebied duizenden huishoudens zijn aangesloten op het stroomnet. De verwachting was dat de stroomstoring rond kwart voor tien verholpen zou zijn. Dit liep iets uit en werd uiteindelijk tien over tien in de avond.