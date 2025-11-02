Duizenden huishoudens in Roosendaal en Nispen zonder stroom

In Nispen en Roosendaal zitten zondagavond 3200 huishoudens zonder stroom vanwege een storing.

De storing werd gemeld om kwart voor acht. Monteurs van Enexis zijn druk bezig om de storing te verhelpen. De oorzaak van de stroomstoring is niet bekend.

Een woordvoerster van Enexis geeft aan dat in het getroffen gebied duizenden huishoudens zijn aangesloten op het stroomnet. "De verwachting is dat de problemen rond kwart voor tien zijn opgelost", zegt ze.