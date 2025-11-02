Man (40) raakt gewond bij steekpartij, verdachte vlucht

Bij een steekpartij in Beek en Donk is zondagavond een man gewond geraakt. De steekpartij gebeurde op de Smalleweg. Het slachtoffer, een man van 40, raakte gewond aan zijn zij.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. De verdachte is ervandoor gegaan. Wat er aan het steken voorafging, wordt onderzocht. De politie onderzoekt de zaak, hoort getuigen en bekijkt camerabeelden.

Foto Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.