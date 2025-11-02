Navigatie overslaan

Man (40) raakt gewond bij steekpartij, verdachte vlucht

Gisteren om 23:49 • Aangepast vandaag om 08:12
Foto Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Bij een steekpartij in Beek en Donk is zondagavond een man gewond geraakt. De steekpartij gebeurde op de Smalleweg. Het slachtoffer, een man van 40, raakte gewond aan zijn zij.
Profielfoto van Storm RoubroeksProfielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Storm Roubroeks & Daan Daniëls

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. De verdachte is ervandoor gegaan. Wat er aan het steken voorafging, wordt onderzocht.

De politie onderzoekt de zaak, hoort getuigen en bekijkt camerabeelden.

Foto Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
