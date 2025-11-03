Diefstal van peperdure duiven voorkomen, eigenaar ziet dieven op camera's

Drie mannen zijn zondagavond aangehouden op verdenking van het stelen van duiven bij een volkstuintjescomplex aan de Europalaan in Nuenen. De eigenaar betrapte de dieven op camerabeelden.

In de duiventil bij het volkstuintjescomplex zitten sierduiven, tortelduiven en postduiven die worden gehouden voor de sport en als hobby. Anderhalve week geleden werd er ook al ingebroken. Toen werden zo’n acht tot tien duiven meegenomen. Duiven kunnen veel geld waard zijn.

Na die diefstal besloot de eigenaar afgelopen week camera’s op te hangen om de boel vanaf een afstand in de gaten te kunnen houden. Toen hij zondagavond toevallig die beelden bekeek, zag hij ineens licht schijnen en verdachte bewegingen. Daarop besloot hij besloot samen met vrienden bij de duiventil te gaan kijken. Daar zagen ze de drie inbrekers. Die renden daarop snel weg. Er ontstond een achtervolging door weilanden en intussen werd de politie gebeld.

Kniptang, schoenen en slippers

Rond het duivenhok werd een aantal gestolen duiven in een ton teruggevonden, net als zakken voer die waren meegenomen. Tijdens hun vlucht lieten de daders de fatbikes achter waarop ze waren gekomen. Ook een kniptang, schoenen en slippers werden teruggevonden. De politie heeft alles meegenomen als bewijsmateriaal.

Na ongeveer een halfuur zoeken vonden agenten de drie verdachten. Ze werden teruggevonden in de bosjes naast de Dommel. Twee van hen liepen op blote voeten. Zij hadden duivenringen bij zich. De mannen zijn opgepakt.