Forse vertraging op de A67 door kapotte vrachtwagen

Automobilisten hadden maandagochtend rond kwart over negen te maken met een forse file op de A67 bij Someren. Een kapotte vrachtwagen zorgde voor een vertraging van een uur. De rechterrijstrook richting Eindhoven is even na negen uur vrijgegeven.

De rijstrook was een tijdje dicht en werd na de bergingswerkzaamheden geopend. Verkeer moest tot die tijd rekening houden met vertraging richting Eindhoven.

Meer files

Op meer wegen in onze provincie was het maandagochtend druk. Zo stond verkeer op de A4 bij Hoogerheide op het hoogtepunt drie kwartier in de file door een ongeluk. Een rijstrook richting België was dicht en verkeer werd omgeleid via Breda.

Automobilisten op de A27 bij Oosterhout stonden zo'n vijfentwintig minuten in de file door een ongeluk waarbij een auto en een motor betrokken zijn.