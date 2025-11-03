Ruzie om 5000 euro leidt tot opgeblazen Mercedes: 'Volgende keer je huis'

Een enorme klap vernielde op 30 januari een dure Mercedes in Helmond. En dat zou gedaan zijn, denkt justitie, vanwege een ruzie om geld. 'Volgende keer is het je huis', stond op een briefje dat bij de auto lag. Maandag zaten de ruziemakers voor de rechter in Den Bosch. Justitie eist 26 maanden cel voor het opblazen van de auto en de bedreiging.

Beide kemphanen zaten maandag in de rechtbank in Den Bosch. Osama I. (23) was de verdachte en zijn rivaal zat in de zaal met zijn moeder, op wiens naam de dure Mercedes stond. Maar, wat Osama betreft, had hij helemaal niet voor de rechter moeten zitten. Hij had 5000 euro aan die kennis geleend, maar kreeg dat maar niet terug. Hij schold wel op hem, maar van dreigen was geen sprake, vertelde hij in een mengelmoesje van Helmonds en straattaal. En hij had niks te maken met die auto die met een cobra was opgeblazen en in brand was gevlogen, aldus Osama. Hij kon er niet over uit dat hij al sinds 5 februari vast zat ‘voor niks’.

Het slachtoffer en zijn moeder hadden precies het tegenovergestelde verhaal. De zoon had helemaal geen geld geleend van Osama. Die had hem juist afgeperst en eiste zomaar geld. En als dreigement had hij de auto van zijn moeder verwoest met de dreiging om volgende keer het huis in brand te steken.

De officier van justitie was snel klaar met het verhaal van Osama I. Op het flesje waar de brandbare vloeistof in zat werden vingerafdrukken van Osama gevonden. De dreigbrief paste precies bij de manier waarop hij het slachtoffer via berichten en video’s bedreigde. Maar volgens de advocaat van I. was er op een dopje van de cobra en de dreigbrief juist DNA van anderen gevonden, wat I. vrij zou pleiten, vond hij. Volgens de advocaat van I. zou het zeer goed mogelijk zijn dat de zoon met meer mensen problemen had. Volgens de officier is het duidelijk dat I. erachter zit, omdat I. in berichten had gezegd dat ‘dit nog maar een kleinigheid was’ en ‘had je maar 5K betaald, had ik niets gedaan’. ‘Ik heb schijt aan wie daar woont, al is het een baby’. Maar I. weerlegde dat door te stellen dat hij geen zin had in gezeur, maar gewoon zijn geld wilde. Volgens Osama kwam de kennis ook zelf met voorstel om in plaats van 5000 later 10.000 euro te betalen. Maar de officier geloofde zijn verhaal niet. Moeder en zoon vertelden dat ze sinds de aanslag angstig zijn. En de officier van justitie houdt Osama daar verantwoordelijk voor, ondanks dat hij heftig blijft ontkennen. Hij eiste een gevangenisstraf van 26 maanden voor de aanslag. Ook mag Osama wat hem betreft geen contact meer zoeken met moeder en zoon en ook niet in de buurt van hun huis komen. Dat zou moeder en zoon de zo gewenste rust geven. In zijn laatste woord haalde Osama I. voor de zoveelste keer uit naar zijn rivaal: “Ik zit hier voor een woordenwisseling die uit de hand is gelopen. Ik wil gewoon naar huis.” De rechter doet op 17 november uitspraak in deze zaak.