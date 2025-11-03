Herman van der Zandt herdenkt overleden Joost Prinsen: 'Was een grootheid'

Herman van der Zandt, de opvolger van Joost Prinsen als presentator van de quiz 'Met het mes op tafel', heeft maandag gereageerd op het overlijden van Prinsen. In het NOS Radio 1 Journaal sprak Van der Zandt over zijn voorganger: “Hij was een schatkamer aan informatie, anekdotes en verhalen, en ik vind het heel jammer dat hij er niet meer is.”

Van der Zandt, geboren in Breda, leerde Prinsen goed kennen toen hij de rol als presentator van 'Met het mes op tafel', van hem overnam: "Het was een hele bijzondere man. Als hij binnenkwam, ging je meteen op hem letten. Voor mij was hij een grootheid." Prinsen lette volgens zijn opvolger bij de quiz altijd op de kleinste details en hij wist hij enorm veel: "Het was altijd een feest om bij hem in de buurt te zijn".

Joost Prinsen, geboren in Vught, was een van de bedenkers van 'Met het mes op tafel'. Hij presenteerde de quiz ook acht jaar lang. In het voorjaar van 2015 nam Van der Zandt de rol als presenator tijdelijk van hem over, dit in verband met familieomstandigheden. In september van dat jaar werd bekend dat Prinsen niet meer terug zou keren als presentator. Van der Zandt werd de nieuwe vaste presentator.



In april 2023 keerde Prinsen nog even terug als presentator van 'Met het mes op tafel'. Hij verving zijn opvolger twee weken, omdat Van der Zandt ziek was. In de duizendste aflevering van het programma was Prinsen nog te gast. Sinds vorig jaar presenteert Sjoerd van Ramshorst het programma.