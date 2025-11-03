Frans en Mariska worden opa en oma: 'Ons hart barst van trots'

Frans Bauer en Mariska worden opa en oma. Dat heeft de zanger uit Fijnaart maandag bekendgemaakt op Instagram.

Danique, de vriendin van Bauers' zoon Jan, is zwanger. Het stel verwacht hun eerste baby in mei. "Ons hart barst bijna van trots en geluk", laat Frans weten op Instagram. "Een nieuw klein leven om van te houden. We tellen de weken af tot we dat kleintje mogen vasthouden."

Jan (23) is de op een na oudste zoon van Frans en Mariska. Christiaan (24), die tegenwoordig net als zijn vader furore maakt als zanger en in tv-programma's, is de oudste. Frans junior (20) is de derde in de rij en Lucas (16) is de jongste van het gezin.

Jan Bauer was in 2003 en in 2024 samen met zijn ouders en broers te zien in de realitysoap 'De Bauers'.