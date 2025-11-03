Waardevolle duiven trekken aandacht van criminelen: ‘Ze zijn tonnen waard'

Het was zondagavond weer raak bij een duiventil in Nuenen: dieven sloegen toe, op jacht naar kostbare vogels. Want wat voor buitenstaanders misschien een vreemde buit lijkt, is in werkelijkheid big business. Achter ogenschijnlijk simpele hokken gaat een markt schuil waarin kampioensduiven worden verhandeld als renpaarden, bloedlijnen duizenden euro’s waard zijn en de grens tussen sport, status en handel soms vervaagt: "Enkele zijn zelfs miljoenen waard."

Wie denkt dat de wereld van de duivensport klein is, heeft het mis. Overal ter wereld worden grote wedstrijden georganiseerd, waar liefhebbers uit alle windstreken samenkomen. Allemaal met één doel: de winnende duif in handen hebben.

“De prestaties in die wedstrijden bepalen grotendeels de waarde van de vogels”, legt Ben Geerink, voorzitter van de duivensportbond, uit. “Iedere liefhebber wil met de beste duif aan de start verschijnen.”

Duivensport Bij de duivensport draait alles om snelheid en richtinggevoel. De deelnemende duiven worden op een vaste dag op een bepaalde plek losgelaten, soms honderden kilometers van hun hok vandaan. Zodra ze de lucht in gaan, proberen ze zo snel mogelijk naar huis te vliegen. Daar worden ze bij aankomst automatisch geregistreerd, zodat precies te zien is welke duif het snelst was. Deze vogel wint de wedstrijd.

Voor duiven die slechts een kleine ronde in Brabant winnen, staan de kopers niet in de rij. Het draait voor liefhebbers vooral om de kanshebbers in de grote, internationale wedstrijden. “De prijs van zo’n topduif loopt enorm uiteen”, legt Geerink uit. “Een goede duif kun je soms al voor duizend euro kopen, maar de echte hoogvliegers gaan voor tienduizenden euro’s over de toonbank.” Er zitten ook echte uitschieters bij: in 2020 werd een duif verkocht voor maar liefst 1,6 miljoen euro. “Het is maar wat de gek ervoor geeft”, lacht de voorzitter.

“De duiven worden geveild, waardoor kopers tegen elkaar opbieden."

Om zoveel mogelijk uit een duif te halen, beginnen fokkers al vroeg met kweken. “Het begint bij een goede bloedlijn", vertelt Geerink. “Je moet ervoor zorgen dat twee sterke duiven elkaar vinden en een band opbouwen, zodat er een nakomeling uit kan voortkomen.” Als die eerste stap geslaagd is, start de intensieve training. “Eerst laat je de duiven korte afstanden afleggen, zo rond de twee à drie kilometer, zodat ze hun eigen omgeving leren kennen. Naarmate ze ouder worden, breid je de afstand langzaam uit: van vijf naar tien, van twintig naar vijftig kilometer. Als alles goed gaat, kunnen ze aan het einde van hun eerste jaar zo’n vierhonderdvijftig kilometer vliegen.”



Meestal zien fokkers na een paar weken al of een duif potentie heeft. Met goede prestaties en een interessante bloedlijn vallen de vogels ook op bij kopers, wat voor handelaren een wereldmarkt opent. “Vooral de Chinese koper is vaak bereid veel geld neer te leggen voor een goede duif, zodat hij zijn hok kan versterken voor de volgende wedstrijd." Tegenwoordig verlopen deze verkopen via het internet. “De duiven worden geveild, waardoor kopers tegen elkaar opbieden. Soms lopen de bedragen dan flink op.”

"Nederland en België vormen de bakermat van de duivensport."