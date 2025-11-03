Jesse Klaver nieuwe fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Jesse Klaver die geboren is in Roosendaal is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA. Dat heeft de partij maandagochtend bekendgemaakt. Klaver volgt Frans Timmermans op die na de tegenvallende verkiezingsuitslag vorige week afstand deed van zijn rol als partijleider.

Deze mededeling van Lalah kwam niet als een verrassing. Net voor de verkiezingen ontstond ophef rond haar sollicitatie om burgermeester van Tilburg te worden. Ook nummer 6 van de kandidatenlijst, Marjolein Moorman, maakte eerder bekend dat zij geen fractievoorzitter wilde worden.

Het was algemeen de verwachting dat Jesse Klaver, bij de Tweede Kamerverkiezingen derde op de kieslijst van zijn partij, de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA zou worden. Eerder gaf nummer 2 op de kandidatenlijst, Esmah Lahlah uit Tilburg, al aan dat ze Frans Timmermans niet wilde opvolgen.

Stap opzij

"Leiderschap betekent soms dat je een stap opzij moet doen", zei Klaver nadat zijn partijgenoot Kati Piri de uitslag had bekendgemaakt. "Maar leiderschap betekent soms ook dat je een stap vooruit moet zetten als de situatie daarom vraagt. En dat is wat ik nu doe."

"Ik zet een stap vooruit voor al die kiezers in Nederland die op ons hebben gestemd, maar eigenlijk ook al die andere kiezers die hebben gestemd voor verandering. Die echt willen dat er iets gaat veranderen in Nederland en vooral ook in hoe Den Haag werkt. Die op zoek zijn naar oprechte politiek." Tegen die kiezers zei Klaver: "Hier zit een fractie, twintig man sterk, die daar de komende jaren voor gaat knokken."

Belangrijke rol

De 39-jarige Klaver woont nu in Den Haag, maar werd geboren in Roosendaal. Hij zit sinds 2010 in de Tweede Kamer voor GroenLinks en werd in 2015 partijleider van die partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en 2021 was hij betrokken bij de formatie, maar beide keren kwam de partij niet in het kabinet.

Klaver deed in 2023 een stap terug voor Timmermans. Binnen de partijen werd gedacht dat de oud-Eurocommissaris de beste kans had op het premierschap. Dat liep anders, omdat de PVV bij de verkiezingen in 2023 de grootste partij werd. GroenLinks en PvdA zaten sindsdien wel voor het eerst gezamenlijke in één fractie. Klaver speelde een belangrijke rol in het samengaan van de twee partijen. De fusie van de twee linkse partijen is op papier zo goed als rond.