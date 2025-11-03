Man met drugs in auto vlucht en wordt getaserd door agenten

Een 19-jarige man is in de nacht van zondag op maandag opgepakt omdat hij probeerde te vluchten bij een politiecontrole en drugs bij zich had. Bij een verkeerscontrole aan de Heikantlaan in Tilburg sloeg hij op de vlucht waarna de politie de achtervolging inzette. Bij de achtervolging werd de man met een stroomstootwapen getaserd, toch wist hij uiteindelijk weg te komen.

De agenten hebben na de zoektocht rond half twee nog gezocht in de omgeving, maar ze konden hem niet meer vinden. De man liet zijn auto achter toen hij wegrende bij de controle. In zijn auto werden drugs gevonden.

De drugs en de auto zijn in beslaggenomen. De politie wist de identiteit en het adres van de man te achterhalen. Hij is later die nacht, rond kwart voor vier, aangehouden in zijn huis in Tilburg. Hij zit vast voor verhoor.