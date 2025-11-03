Draai van de Kaai keert tóch terug: 'Met sneller, attractief programma'

Mooi nieuws voor wielerliefhebbers: de Draai van de Kaai keert terug. Vorige week zette de organisatie van het Roosendaalse wielercriterium nog een streep door een nieuwe, 45e editie van het roemruchte evenement. Maar ondernemers van 'de Kaai' hebben besloten er nu zelf de schouders onder te zetten.

"De afgelopen jaren zagen we als Kade-ondernemers de animo voor de Draai minder worden", vertelt initiatiefnemer Gijs de Bot. "Onderling hebben we ons toen weleens afgevraagd: als dit stopt, wat doen wij dan? Het blijft toch de Kaai, dit is van ons. We voelen ons hiermee verbonden. Nou, één plus één is twee!" De vorige organisatie legde uit dat het opzetten van zo'n topevenement in de afgelopen jaren steeds duurder en complexer is geworden. "De fors stijgende kosten drukken zwaar op ons budget en zijn nauwelijks nog volledig te dekken", legde ze uit. Daarnaast wordt het steeds lastiger om Tourrenners vast te leggen. Die willen kort na de Ronde van Frankrijk liever thuis zijn. "Als ze al gecontracteerd kunnen worden, dan wordt de organisatie geconfronteerd met steeds hogere gages."

Daarbij kwam een verminderde publieke belangstelling. Zowel voor de koers als voor het muziekevent, dat de afgelopen jaren een van de belangrijkste bron van inkomsten was.

"De opzet zoals die altijd was, daar zit geen toekomst in."