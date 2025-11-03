Draai van de Kaai keert tóch terug: 'Met sneller, attractief programma'
"De afgelopen jaren zagen we als Kade-ondernemers de animo voor de Draai minder worden", vertelt initiatiefnemer Gijs de Bot. "Onderling hebben we ons toen weleens afgevraagd: als dit stopt, wat doen wij dan? Het blijft toch de Kaai, dit is van ons. We voelen ons hiermee verbonden. Nou, één plus één is twee!"
De vorige organisatie legde uit dat het opzetten van zo'n topevenement in de afgelopen jaren steeds duurder en complexer is geworden. "De fors stijgende kosten drukken zwaar op ons budget en zijn nauwelijks nog volledig te dekken", legde ze uit. Daarnaast wordt het steeds lastiger om Tourrenners vast te leggen. Die willen kort na de Ronde van Frankrijk liever thuis zijn. "Als ze al gecontracteerd kunnen worden, dan wordt de organisatie geconfronteerd met steeds hogere gages."
Daarbij kwam een verminderde publieke belangstelling. Zowel voor de koers als voor het muziekevent, dat de afgelopen jaren een van de belangrijkste bron van inkomsten was.
"De opzet zoals die altijd was, daar zit geen toekomst in."
"Wat de vorige organisatoren zeggen klopt", knikt De Bot. "Wij denken echter aan een andere vorm van het evenement. De opzet zoals die altijd was, daar zit geen toekomst in. Wij gaan terug naar de basis. Publiek moet weer komen en het evenement weer omarmen. Van daaruit kunnen we in de loop van de tijd wellicht gaan opschalen. We doen dit stapje voor stapje, met realisme."
De initiatiefnemer legt uit: "De afgelopen tijd werd hier een groot circus opgebouwd. Dan moest de organisatie maar hopen op voldoende bezoekers en die belangstelling werd steeds minder. Wij willen juist een compacter programma: sneller, attractief wielrennen. Het publiek van tegenwoordig komt niet voor meer dan zestig rondjes rond de kerk."
Hoe de nieuwe Draai er concreet uit komt te zien, vertelt hij nog niet. "We hebben ontzettend leuke ideeën, maar het is nu nog te vroeg om hierover in detail naar buiten te treden. Eind november, begin december wordt het volledige programma bekend."
Maar de wielersport staat voorop, benadrukt De Bot. "We willen dit evenement van deze tijd maken en een stukje jeugd inbrengen." Het is daarbij wel nog altijd de bedoeling om publiekstrekkers uit de Tour de France naar Roosendaal te halen. "Maar dan één of twee trekpleisters. Iedereen hier omarmt dit initiatief. De gemeente, de ondernemers en de negen wielerorganisaties hier... Zij zijn bereid om de schouders eronder te zetten."