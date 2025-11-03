Steeds meer drones rondom legerbases: politie in Brabant spoort ze op

Politie Oost-Brabant is door haar Belgische collega's gevraagd uit te kijken naar de onbekende drones die afgelopen dagen onder meer over een vliegbasis niet ver van Nederland vlogen. Maar ze zijn in ons land niet gezien, laat de politie Oost-Brabant weten.

Van zaterdag op zondag vlogen meerdere onbemande vliegtuigjes over vliegbasis Kleine-Brogel, dat een kilometer of twaalf van de Brabantse grens ligt. Over de vliegbasis is bekend dat daar Amerikaanse kernwapens zijn opgeslagen.

De drones waren geen hobbytoestellen, maar van een groter en professioneler type en ze hadden een 'duidelijke opdracht', stelde de Belgische defensieminister Theo Francken op X.

Toename drones

De Belgische politie achtervolgde een drone die er in noordelijke richting vandoor ging, maar raakte hem kwijt. De collega's aan de andere kant van de grens konden het spoor naar eigen zeggen ook niet verder volgen.

De politie zegt in Oost-Brabant de afgelopen tijd geen bijzondere toename van meldingen van drones te zien. In de regio liggen belangrijke legerbases.