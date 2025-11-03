Willy en René kritisch op PSV-keeper Kovar: 'Elke keer een of twee fouten'

PSV is bezig aan een goede serie wedstrijden, maar krijgt wel veel tegentreffers. Volgens PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof ligt dat tenminste voor een deel aan de Tsjechische keeper Matej Kovar. "Let maar op, in elke wedstrijd maakt hij een of twee foutjes", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Een foutje? Zeg maar een blunder", zegt René over de fout die Kovar vrijdag tegen Frotuna Sittard maakte. "Het leek wel of die bal te heet voor hem was."

Ondanks dat Kovar vaker foutjes maakt, geeft Willy hem voorlopig nog het voordeel van de twijfel. "Je moet keepers ook wat langer de tijd geven. Maar ik ben niet zo'n fan van al die meevoetballende keepers. De lange trap naar voren zie je bijna niet meer." René zou reservekeeper Nick Olij wel een keer de kans willen geven. "Of krijgt hij alleen maar de kans in de beker tegen GVVVVVVV, of hoe die club ook heet?"

René zou ook graag zien dat Ricardo Pepi snel meer speeltijd krijgt, maar ook daar is Willy terughoudender. "Als Til speelt dan heeft Saibari veel meer ruimte. Pepi loopt veel meer in de diepte, waar Saibari juist wil komen. De combinatie Til-Saibari is bijna niet te verdedigen, want centrale verdedigers weten niet goed wie ze moeten dekken." De gebroeders verwachten dat komende zondag AZ-verdediger Wouter Goes hetzelfde probleem zal hebben. Willy verbaast zich nogal over de jonge AZ-verdediger. "Als je ziet hoe hij steeds tegenstanders vasthoudt... Dat heeft die jongen niet nodig want hij is echt een goede voetballer. Tegen Sparta had hij ook een rode kaart kunnen krijgen." René verbaasde zich er vooral over dat scheidsrechter Makkelie de AZ'er een duw gaf. "Een scheidsrechter moet toch zijn handen thuishouden? Ik denk dat dit wel een staartje gaat krijgen."

"We stonden elkaar nog net niet naar het leven."

De confrontatie met AZ is voor René extra speciaal omdat zijn boezemvriend Hugo Hovenkamp clubicoon en een van de grootste supporters van de Alkmaarders is. "Ik zal hem vandaag weer even bellen. Hugo en ik speelden vroeger altijd tegen elkaar. We stonden elkaar nog net niet naar het leven, maar we waren enorm tegen mekaar bezig. Maar tien minuten na de wedstrijden zaten we al samen een biertje te drinken. Die band is nooit verdwenen, hij is nog steeds een van mijn grote vrienden." In de podcast beschouwen de broers de komende wedstrijden tegen Olympiakos (dinsdag) en AZ (zondag) voor en laten ze ook hun licht schijnen over de concurrent Feyenoord en over Ajax.