Vechtpartij op camping: man (68) slaat agent

Een 68-jarige man heeft maandagochtend een agent geslagen op een camping in de omgeving van Baarle-Nassau. Aan die klap ging een vechtpartij vooraf tussen meerdere mensen op de camping.

Een omstander belde maandagochtend rond kwart over negen de politie en zei dat er gevochten werd op de camping en dat de politie snel moest komen.

Toen de agenten op de camping kwamen, bleek er een conflict te zijn tussen meerdere mensen. Agenten probeerden ze te kalmeren, maar een van hen werd vervolgens geslagen.

Een 68-jarige man uit Rijsbergen is aangehouden omdat hij de de agent sloeg. Hij is meegenomen naar het bureau. Er zijn verder geen gewonden gevallen bij de vechtpartij.