Gewonde (40) bij steekpartij had woordenwisseling met verdachte

De 40-jarige man uit Beek en Donk die zondagavond gewond raakte bij een steekpartij op de Smalleweg had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Het slachtoffer zat in zijn auto toen er op het raam werd geklopt. Toen hij uitstapte, raakte hij in discussie met de verdachte en werd hij in zijn zij gestoken.

Na de steekpartij, die rond kwart voor tien plaatsvond, weet het slachtoffer te vluchten naar zijn huis. Daar belt hij de politie. De verdachte, die met anderen in de straat was, gaat er vandoor in een auto.

De gewonde man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken en weet daarom niet of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. De politie doet onderzoek naar de steekpartij en vraagt getuigen om zich te melden.