Wonen in een huis dat geprint is: eerste betongeprinte woningen in verkoop

Een huis in de vorm van een zwerfkei dat door een 3D-betonprinter gemaakt is. Het is nog nieuw en experimenteel, maar in Eindhoven zijn donderdagmiddag vier van dit soort huizen in de verkoop gegaan. De huizen worden in een fabriek in Eindhoven geprint. De prijzen variëren van 635.000 euro tot 699.000 euro. De betongeprinte woningen zijn volgens de samenwerkende partijen uniek. "We zijn de eerste in Nederland met koopwoningen", zegt woordvoerder Bob van de Loo van bouwbedrijf Van Wijnen.

Het is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van 3D-geprinte woningen. De eerste verkoopwoningen van dit project worden door het bouwbedrijf ook wel 'bewoonbare zwerfkeien' genoemd want ze moeten als rotsblokken in een bosrijke omgeving staan. De woonoppervlakte varieert van 113 tot 124m². Slechts een paar vierkante meter in de natuurrijke omgeving is van de bewoner zelf. Al 250 belangstellenden hebben zich ingeschreven bij een eerste peiling. Nu is dan de echte verkoop gestart. De verkoop gaat door als drie van de vier huizen verkocht zijn. Vier jaar geleden werd in de wijk Meerhoven de eerste bewoonbare 3D-geprinte woning van Europa opgeleverd. Het haalde zelfs de wereldpers.

Het eerste 3D-geprinte huis.

In deze huurwoning kwamen proefbewoners die gingen testen hoe zo'n huis bevalt. "Waar lopen ze tegenaan?", zegt woordvoerder Bob van de Loo van bouwbedrijf Van Wijnen. "Hoe zie het met de weersinvloeden? Dus als het buiten koud is en binnen warm, wat doet dat met het beton? Daar hebben we weer van kunnen leren voor de nieuwe woningen." De nieuwe woningen worden voortaan bijvoorbeeld in meerdere delen gemaakt. "De eerste woning was van beneden tot boven uit een heel stuk. Met de verschillende weersomstandigheden krijg je dat het krimpt en uitzet. Die speling is vrij groot. Door kleine elementen toe te passen, is die speling ook kleiner."

Een indruk van hoe de woningen er moeten gaan zien (beeld: project Milestone).

Project Milestone wordt het genoemd waarin de gemeente Eindhoven, bouw- en ingenieursbedrijven, een architect en de Technische Universiteit Eindhoven samenwerken. Zo heeft de TU/e het productieproces de afgelopen jaren tot in detail verder uitgewerkt, getest en geoptimaliseerd. De nieuwe woningen krijgen twee en zelfs drie woonlagen. De woningtypes kregen de naam Hoodoo en Navajoo. Een huis maken met een betonprinter, bespaart personeel en tijd. Binnen een paar dagen kan er een volledig huis geprint worden. Muren, trappen, dak, alles. Ze moeten alleen nog wel in elkaar worden gezet.

De binnenkant van een 3D-geprinte woningen (foto: project Mileston).

Al eerder gaf hoogleraar Theo Salet van de TU/e aan dat er vele mogelijkheden zijn. Hij is de bedenker van het concept. "De volgende stap is om met hetzelfde concept een ander type woning te gaan maken", gaf hoogleraar Salet eerder aan. "Een rijtjeshuis, bijvoorbeeld. Sowieso denk ik dat de bouw over een aantal jaar gaat digitaliseren. Over een paar jaar werken we misschien met robots, die met hout bezig gaan en nagels kunnen schieten. Het kan ook bijna niet anders, we hebben een tekort aan bouwvakkers." Door de jaren heen werd er vaak geïnformeerd naar de betonwoningen van dit project. Nu is dan tijd voor de volgende stap: de verkoop van dit soort woningen. Zondag 16 november om 17:00u sluit de inschrijving. Naar verwachting zal de bouw van de woningen midden volgend jaar van start gaan.